Freccia Rossa, ingressi sbarrati per evitare bivacchi dei senzatetto

Da questa mattina una ditta è impegnata a sbarrare l'accesso agli ingressi dell'ex centro commerciale Freccia Rossa. Gli operai, che «stanno eseguendo un ordine arrivato dalla proprietà», stanno posando delle lamiere tra le scale mobili e quelle che erano le porte di accesso al centro commerciale sia sulla facciata che affaccia sulla palestra Virgin, sia sull'ingresso attiguo che dà su via Fratelli Ugoni.

Obiettivo dell'operazione è evitare bivacchi di persone senzatetto, che in questi spazi trovavano riparo e realizzavano i propri giacigli per la notte. La posa delle lamiere in corso oggi va ad aggiungersi all'installazione dei cancelli già effettuata sugli ingressi verso via Somalia per il medesimo motivo.