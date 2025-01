Le Frecce tricolori anticipano il volo: lo show a Desenzano il 18 maggio

Le Frecce tricolori accelerano il loro volo verso Desenzano: non a luglio, ma a maggio, per un’anteprima che farà decollare l’estate. Il cambio di data è stato accolto con favore dall’Amministrazione comunale, che vede nell’anticipazione del 18 maggio una grande opportunità.

Non più in altissima stagione, come previsto inizialmente per il 6 luglio, ma in un periodo che consentirà alla città di vivere l’evento con maggiore respiro, lontano dalla folla tipica della stagione turistica più intensa.

Quando infatti era stata annunciata la data di luglio, pochi giorni fa, qualcuno aveva espresso perplessità. Tutti felici anche per luglio, bene inteso, ma per certo con il nuovo calendario l’evento potrà essere vissuto con maggiore serenità, agli albori della stagione, quando la città è ancora pronta a farsi scoprire.

Dopo la pausa del 2024, che ha visto Desenzano impegnata nell’accoglienza dell’arrivo della crono del Giro d’Italia, quest’anno il Garda tornerà dunque a essere il palcoscenico di questo incredibile show. Il rapporto tra Desenzano e l’Aeronautica Militare, con la sua celebre Pattuglia Acrobatica Nazionale, è ormai consolidato.

La Pan, nata nel 1961, è una delle formazioni acrobatiche più celebri al mondo, capace di incantare con esibizioni straordinarie di dieci aerei, nove in formazione e uno in solitaria. Ogni volo è un’opera d’arte nel cielo.

La città ha avuto il privilegio di ospitare l’Air Show per ben quattro edizioni, nel 2019, 2021, 2022 e 2023, diventando un appuntamento atteso con entusiasmo dalla comunità e dai visitatori, che numerosissimi arrivano sulle coste per godere dello spettacolo.

Il 18 maggio, poi, è una data particolarmente simbolica per Desenzano, che nel 2024 ha visto il suo cuore battere forte per l’arrivo della crono del Giro d’Italia. Un evento che ha riscosso grande successo e che, mettendoci un pizzico di scaramanzia, potrebbe portare fortuna anche quest’anno.