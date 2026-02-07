FdI in stazione: «Vicino a chi lavora per la sicurezza dei cittadini»

«È doveroso che, oggi come non mai, le istituzioni e i cittadini esprimano il proprio ringraziamento a tutti quegli uomini e donne in divisa che ogni giorno dell’anno per 24 ore su 24 garantiscono sicurezza ai cittadini». Con queste parole gli esponenti di Fratelli d’Italia nelle istituzioni, il senatore Gianpietro Maffoni, l’onorevole Giangiacomo Calovini, il consigliere regionale Diego Invernici e l’assessore provinciale Daniele Mannatrizio hanno incontrato in mattinata personale della Polizia di Stato e dell’Esercito che presidia la stazione ferroviaria.

Le motivazioni

«Siamo particolarmente contenti che nelle scorse ore il Governo abbia varato un nuovo pacchetto Sicurezza che si aggiunge alle già tante misure adottate dall’esecutivo nei mesi scorsi per contrastare l’illegalità, il degrado e la criminalità che sono tra le principali battaglie del Governo Meloni. Bene quindi che si sia adottato un decreto legge ed un disegno di legge composto da 29 articoli che va in questa direzione: per noi è fondamentale garantire la sicurezza dei cittadini nel rispetto della legge e delle regole che sono il principio per una società civile».

Gli esponenti bresciani di Fratelli d’Italia hanno scelto la stazione perché «dopo le inaccettabili immagini di Torino dei giorni scorsi, in cui le forze dell’ordine sono state vergognosamente attaccate da dei criminali incappucciati, abbiamo ritenuto doveroso oggi recarci dal presidio di polizia ferroviaria presso la stazione di Brescia per un gesto simbolico. Una stazione di estrema importanza che rappresenta il maggior numero di transiti dopo Milano in Lombardia e che viene costantemente presidiata per la sicurezza dei viaggiatori».