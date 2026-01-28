Frane parte del monte: sei famiglie fuori casa a Sarezzo

Sei famiglie sono state costrette a lasciare la propria abitazione nella tarda serata di oggi a Sarezzo, in via Valgobbia, dopo uno smottamento che ha interessato il versante montano alle spalle della zona del museo I Magli. La frana si è verificata a pochissima distanza dalle palazzine presenti nell’area, praticamente a ridosso degli stessi edifici, rendendo quindi necessaria l’evacuazione a scopo precauzionale, pur senza che il movimento di terra abbia interessato l’interno delle abitazioni. Non si registrano feriti.

Alla base dell’episodio avvenuto attorno alle 22 ci sarebbero le forti e copiose piogge che nelle ultime ore hanno interessando anche la Valtrompia, un territorio notoriamente fragile dal punto di vista idrogeologico e soggetto a frane e smottamenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia locale intercomunale della Valtrompia, insieme alla Protezione civile per le verifiche di sicurezza e il monitoraggio dell’area.

Presente anche la sindaca del Comune valtrumplino Valentina Pedrali, che ha seguito da vicino le operazioni e il coordinamento degli interventi di evacuazione e di messa in sicurezza della zona. Alcune delle famiglie sfollate hanno trascorso la notte a casa di parenti, mentre per altre è stata allestita una sistemazione temporanea all’oratorio di Sarezzo.