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Franciacorta e Mille Miglia: ambasciatori di fascino

Un sodalizio che si conferma anche per il 2026 nel segno della tradizione, dell’innovazione e della valorizzazione del territorio
Due marchi che raccontano il meglio del nostro territorio
Due marchi che raccontano il meglio del nostro territorio

Franciacorta rinnova per il settimo anno consecutivo la partnership con la Mille Miglia, storica corsa su strada simbolo dell’heritage italiano e ambasciatrice nel mondo dello stile e dell’eccellenza del nostro Paese.

Un sodalizio che si conferma anche per il 2026 nel segno della tradizione, dell’innovazione e della valorizzazione del territorio, unendo due realtà profondamente legate alla provincia di Brescia e accomunate da una visione autentica del Made in Italy.

Official Sparkling Wine Partner

In qualità di Official Sparkling Wine Partner, Franciacorta accompagnerà ancora una volta i momenti più rappresentativi della manifestazione, accogliendo equipaggi, ospiti e partner nelle lounge di partenza e arrivo con i propri vini, espressione di un territorio che ha fatto della qualità e del metodo produttivo il proprio tratto distintivo.

La collaborazione tra Franciacorta e Mille Miglia nasce da valori condivisi: la cura per il dettaglio, la cultura del saper fare, il rispetto della tradizione e la capacità di innovarsi mantenendo intatta la propria identità. Un dialogo naturale tra il fascino senza tempo delle auto d’epoca e il lifestyle italiano più raffinato, che negli anni ha contribuito a rafforzare il posizionamento internazionale di entrambi i marchi.

Un forte legame

«Il legame con Mille Miglia rappresenta per Franciacorta una straordinaria opportunità per raccontare la nostra identità attraverso un progetto che parla di eccellenza italiana, territorio e convivialità – ha dichiarato Emanuele Rabotti, presidente del Consorzio Franciacorta –. Una collaborazione che negli anni è cresciuta in modo naturale, grazie alla condivisione di valori autentici e di una visione comune orientata alla valorizzazione del patrimonio italiano».

La partnership tra Franciacorta e Mille Miglia si conferma così un connubio d’eccellenza: da un lato il mito della corsa più bella del mondo, dall’altro un territorio vitivinicolo che è diventato simbolo internazionale di eleganza e qualità. Due grandi marchi di Brescia che si incontrano.

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