Franciacorta e Mille Miglia: ambasciatori di fascino

Franciacorta rinnova per il settimo anno consecutivo la partnership con la Mille Miglia , storica corsa su strada simbolo dell’heritage italiano e ambasciatrice nel mondo dello stile e dell’eccellenza del nostro Paese.

Un sodalizio che si conferma anche per il 2026 nel segno della tradizione, dell’innovazione e della valorizzazione del territorio , unendo due realtà profondamente legate alla provincia di Brescia e accomunate da una visione autentica del Made in Italy.

Official Sparkling Wine Partner

In qualità di Official Sparkling Wine Partner, Franciacorta accompagnerà ancora una volta i momenti più rappresentativi della manifestazione, accogliendo equipaggi, ospiti e partner nelle lounge di partenza e arrivo con i propri vini, espressione di un territorio che ha fatto della qualità e del metodo produttivo il proprio tratto distintivo.

La collaborazione tra Franciacorta e Mille Miglia nasce da valori condivisi: la cura per il dettaglio, la cultura del saper fare, il rispetto della tradizione e la capacità di innovarsi mantenendo intatta la propria identità. Un dialogo naturale tra il fascino senza tempo delle auto d’epoca e il lifestyle italiano più raffinato, che negli anni ha contribuito a rafforzare il posizionamento internazionale di entrambi i marchi.

Un forte legame

«Il legame con Mille Miglia rappresenta per Franciacorta una straordinaria opportunità per raccontare la nostra identità attraverso un progetto che parla di eccellenza italiana, territorio e convivialità – ha dichiarato Emanuele Rabotti, presidente del Consorzio Franciacorta –. Una collaborazione che negli anni è cresciuta in modo naturale, grazie alla condivisione di valori autentici e di una visione comune orientata alla valorizzazione del patrimonio italiano».

La partnership tra Franciacorta e Mille Miglia si conferma così un connubio d’eccellenza: da un lato il mito della corsa più bella del mondo, dall’altro un territorio vitivinicolo che è diventato simbolo internazionale di eleganza e qualità. Due grandi marchi di Brescia che si incontrano.