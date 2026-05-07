Franciacorta in fiore si sdoppia e porta colori e profumi a Bornato

Tre giorni tra florovivaismo , eccellenze del territorio e cultura . Torna «Franciacorta in fiore» , rassegna florovivaistica dedicata alle rose e alle erbacee perenni promossa dal Comune di Cazzago San Martino (con il supporto di ProLoco e Comitato Fiera) che colorerà il Borgo antico di Bornato dal 15 al 17 maggio.

Ventisettesima edizione

«Tema di questa edizione sarà “Sole che splende, fiore che sorprende” - spiega il sindaco Fabrizio Scuri, accompagnato nella presentazione della kermesse da Cristian Faita, assessore alle Politiche di Valorizzazione del territorio, Osvaldo Paderni, presidente del Comitato Fiera, e Piero Gatti, presidente della ProLoco Comunale -, un invito a lasciarsi guidare dalla bellezza della natura e dalla capacità dei fiori di trasformare luoghi, atmosfere e sguardi».

Il prologo

In questo week end ci si potrà immergere nell’atmosfera della grande rassegna franciacortina con l’antipasto garantito da «Aspettando Franciacorta in Fiore». Il primo appuntamento è in programma questo venerdì alle 20.30 con «Flower dance party», lezione-spettacolo di ballo realizzata con VivaDance (nel Parco di via Caduti a Pedrocca). Sabato alle 16.30 sarà invece la volta di «Passeggiata in fiore», una passeggiata botanica nei boschi di Calino guidata da Marco Biolo (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria consultando sito e social fino a esaurimento posti).

Domenica alle 11 il centro di Cazzago ospiterà la trasmissione domenicale di Teletutto, «In Piazza con noi», mentre la sera (alle 20.45 nella palestra delle scuole medie) musica con «Vivaldi nella natura – Le quattro stagioni», concerto a cura dell’Orchestra sinfonica dei Colli Morenici diretta dal Maestro G. Orizio.

La kermesse

Dopo questo ricco weekend si entrerà nel vivo venerdì 15 maggio con il programma di «Franciacorta in fiore» che vedrà nel centro della frazione di Bornato i ben 90 espositori.

Tra le novità dell’edizione 2026, la mostra-mercato accoglierà la partecipazione di due figure molto seguite nel panorama della divulgazione botanica: Sebastiano Guarisco del vivaio «Le Georgiche» di Calvisano (che proporrà sabato un particolare tour all’interno della rassegna) e Oscar Sortino de «Le Grassocce di Osky» (con un laboratorio venerdì alle 15.30). Tra i (tanti) motivi di interesse ci saranno laboratori, mostre artistiche, convegni, eventi all’insegna di musica e buona enogastronomia, visite guidate (in luoghi di fascino come l’Antica Pieve di San Bartolomeo), la sfida storica tra le frazioni cazzaghesi del Palio della rosa e molto altro.

Gli orari

La rassegna accoglierà gli ospiti venerdì 15 maggio dalle 11 alle 19.30, sabato 16 e domenica 17 dalle 9 alle 19. Ingresso a 7 euro, ma con varie agevolazioni (info e aggiornamenti sul programma sul sito www.franciacortainfiore.it e sui canali social legati alla manifestazione).