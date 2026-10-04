Franciacorta in Bianco, oltre 35 espositori e showcooking a Castegnato

Saranno oltre trentacinque gli espositori provenienti da diverse regioni italiane a dare vita all’edizione 2026 di Franciacorta in Bianco. «Ogni banco espositivo - spiega il Presidente di Castegnato Servizi Flavio Bonardi - rappresenterà un viaggio tra paesaggi, tradizioni e culture diverse, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere non solo prodotti di eccellenza, ma anche le storie dei territori da cui nascono».
La presenza di produttori provenienti da diverse aree del Paese consentirà al pubblico di compiere un vero itinerario gastronomico attraverso l’Italia, incontrando formaggi differenti per caratteristiche, tecniche di produzione, stagionatura e tradizione. Ma soprattutto sarà possibile conoscere direttamente le persone che lavorano dietro questi prodotti.
Il programma
Il programma della tre giorni si preannuncia particolarmente ricco di appuntamenti. Si comincia in piazza Dante venerdì 9 ottobre dalle ore 18 (ore 20 inaugurazione) alle ore 23, continuerà sabato 10 ottobre dalle ore 10 alle ore 22 e domenica 11 ottobre dalle ore 10 alle ore 20 con il brindisi di chiusura e l’arrivederci al 2027. Alle 20 di venerdì sarà la presentatrice televisiva e attrice Sofia Bruscoli, madrina dell’evento ad aprire la rassegna. La sua presenza accompagnerà il momento inaugurale di una rassegna che ha saputo costruire un’identità solida e riconoscibile nel panorama degli appuntamenti enogastronomici italiani.
Come da tradizione, la manifestazione sarà anticipata dall’appuntamento «Aspettando Franciacorta in Bianco», una serata speciale dedicata all’incontro tra alta gastronomia e produzioni casearie. La cena si svolgerà presso il Ristorante Carlo Magno e rappresenterà l’anteprima ufficiale della manifestazione, con un percorso gastronomico curato da chef nazionali ideato per introdurre i temi che verranno sviluppati durante il weekend.
Uno degli incontri più attesi sarà la partecipazione di chef di fama nazionale, chiamati a confrontarsi con la versatilità del formaggio attraverso ricette originali. Gli showcooking permetteranno al pubblico di osservare la preparazione dei piatti e comprendere come un prodotto della tradizione possa essere reinterpretato attraverso i linguaggi della cucina contemporanea.