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Tragedia in Francia, due fratellini morti nell’auto parcheggiata in garage

I due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati nella vettura di famiglia in arresto cardiaco: in questi giorni nel Paese è in corso un’ondata di caldo, principale ipotesi per quanto riguarda le cause della morte
Il centro di Carpentras
Il centro di Carpentras

Due bambini di due e quattro anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia, colpita in questi giorni da un'ondata di caldo estremo. «Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo è la principale pista investigativa», ha dichiarato Hélène Mourges, procuratrice della città di Carpentras, dove erano previste temperature massime di 39 gradi.

I due bambini sono stati trovati privi di sensi nell'auto di famiglia, parcheggiata nel garage di casa nel quartiere Bois de l'Ubac, a Carpentras. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, entrambi sono deceduti. Lo riporta La Provence, sottolineando che i piccoli sono stati trovati in arresto cardiaco.

Secondo le prime ricostruzioni, i due sarebbero rimasti intrappolati all'interno dell'auto, che aveva raggiunto temperature molto elevate. Non è ancora chiaro come siano entrati nel veicolo di famiglia né per quanto tempo vi siano rimasti. Stando a quanto riferiscono i media francesi, le prime testimonianze raccolte suggeriscono che i bambini siano saliti in auto all'insaputa della madre, una donna di 33 anni.

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