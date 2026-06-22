Tragedia in Francia, due fratellini morti nell’auto parcheggiata in garage

I due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati nella vettura di famiglia in arresto cardiaco: in questi giorni nel Paese è in corso un’ondata di caldo, principale ipotesi per quanto riguarda le cause della morte

22 giugno 2026 1 ' di lettura

Il centro di Carpentras Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti bambini mortifratellini mortiFrancia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...