Frana a Marmentino, Sp 50 chiusa tra Ombriano e Lavino
Circolazione interrotta al chilometro 8+700: la Provincia fa sapere di essersi già attivata per il sopralluogo tecnico
La frana a Marmentino
Una frana a Marmentino, tra le frazioni di Ombriano e Lavino, ha provocato la chiusura della Sp 50 al chilometro 8+700. La Provincia di Brescia fa sapere di essersi già attivata per il sopralluogo tecnico e per la valutazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza.
La circolazione in quel tratto è attualmente interrotta, ma l’accesso ai Comuni di Marmentino e Pertica Alta resta comunque garantito.