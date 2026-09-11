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Frana a Marmentino, Sp 50 chiusa tra Ombriano e Lavino

Circolazione interrotta al chilometro 8+700: la Provincia fa sapere di essersi già attivata per il sopralluogo tecnico
La frana a Marmentino
La frana a Marmentino

Una frana a Marmentino, tra le frazioni di Ombriano e Lavino, ha provocato la chiusura della Sp 50 al chilometro 8+700. La Provincia di Brescia fa sapere di essersi già attivata per il sopralluogo tecnico e per la valutazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza.

La circolazione in quel tratto è attualmente interrotta, ma l’accesso ai Comuni di Marmentino e Pertica Alta resta comunque garantito.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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