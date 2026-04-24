Fra Vantiniano e Loggia si celebra la Liberazione

Brescia celebra oggi l’81esimo anniversario della Liberazione con una giornata di commemorazioni tra il Vantiniano e piazza della Loggia. Le celebrazioni ufficiali si apriranno alle 10.30 al cimitero Vantiniano con la deposizione delle corone al Sacrario dei Partigiani, cui seguirà la messa. Per i lavori in corso all’ingresso principale, l’accesso dei cittadini sarà consentito solo da via Industriale, di fronte al civico 16.

Nel pomeriggio il programma si sposterà in piazza della Loggia. Alle 15.45 il concerto della banda cittadina aprirà l’evento, mentre alle 16.30 è previsto il ritrovo delle associazioni partigiane, delle delegazioni comunali con i gonfaloni e della cittadinanza. Alle 17 l’omaggio ai caduti con la deposizione delle corone alle lapidi di Palazzo Loggia e al monumento ai «Caduti della città di Brescia per la libertà (1943-1945)» in largo Formentone.

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Momento centrale della cerimonia saranno, alle 17.30, i saluti della sindaca Castelletti e dei rappresentanti delle associazioni partigiane. A chiudere la giornata, alle 17.45, l’orazione ufficiale dello storico Davide Conti.

Si è rinnovato invece ieri mattina l’omaggio della sezione Anpi Om Iveco agli operai impegnati nella Resistenza. Alla cerimonia sono intervenuti Lucio Pedroni, presidente provinciale Anpi, la sindaca Laura Castelletti e il rettore dell’UniBs Francesco Castelli.