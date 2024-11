Forze Armate: le celebrazioni del 4 novembre a Brescia e Ghedi

Il 4 novembre 1918 si chiudeva la Grande Guerra, un evento che ha segnato in modo profondo l’inizio del ‘900 e che ha determinato radicali mutamenti politici e sociali. In quella giornata di 106 anni fa si completò il processo dell’unificazione italiana.

Esso rappresenta il traguardo di un lungo e travagliato percorso, raggiunto attraverso uno sforzo collettivo, mai compiuto prima dal nostro Paese: un moto di coscienze che scosse le genti di allora e le consolidò come popolo unito. Le Forze Armate sono state parte attiva nell’aver reso partecipi gli italiani di questa importante consapevolezza.

In occasione di questa ricorrenza il Comando di Presidio Interforze, presieduto dal Colonnello Luca Giuseppe Vitaliti, in collaborazione con Comando Provinciale dei Carabinieri di Brescia e con Forze Armate e Corpi Armati dello Stato presenti nella Provincia di Brescia, ha coordinato e promosso diverse iniziative organizzate in occasione del 4 novembre.

Gli appuntamenti

Oggi alle 10 si è dato ufficialmente inizio alle celebrazioni con la Messa al Cimitero monumentale del Vantiniano dove un Picchetto d’Onore Interforze ha reso omaggio ai Caduti insieme alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e ai Rappresentanti Istituzionali. Le Forze Armate, ricordando la raggiunta unità nazionale, hanno onorato allo stesso tempo il sacrificio di oltre seicentomila caduti e di tante altre migliaia di feriti e mutilati.

Il 4 novembre alle 10 in Piazza della Loggia, si svolgerà la celebrazione ufficiale della ricorrenza, alla presenza delle massime autorità civili, religiose e militari, dei Labari delle associazioni combattentistiche e d’Arma, dei Gonfaloni della Provincia e del Comune di Brescia e di una rappresentanza di studenti delle scuole locali.

La cerimonia sarà presieduta dal Prefetto di Brescia, Andrea Polichetti riceverà gli onori da parte di un reparto interforze, espressione di tutti i comandi militari del territorio. Dopo la cerimonia di alzabandiera si darà la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica, e a seguire, i discorsi della sindaca e del prefetto. La cerimonia sarà il momento culminante delle celebrazioni, che come disposto dallo Stato Maggiore Difesa, vedrà tutti i Comandi Militari del territorio bresciano (Comando 6° Stormo - Aeronautica Militare, Reparto Attività Territoriali Brescia - Esercito Italiano, Comando Guardia Costiera del Lago di Garda - del Corpo delle Capitanerie di Porto - Marina Militare, Comando Provinciale Carabinieri e Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia, Corpo Militare e Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana), impegnati in una serie di attività di promozione sui temi e sui valori della ricorrenza.

Contestualmente, dalle 10.15 alle 12 del 4 novembre avverrà la consegna di una Bandiera della Repubblica Italiana da parte dei rappresentanti delle Forze Armate agli studenti dell’Istituto Tecnico Abba Ballini di Brescia, che confluiranno in Aula Magna assieme agli studenti del Castelli e dell’Olivieri Tartaglia. L’occasione consentirà agli studenti di ascoltare le esperienze e le testimonianze dei militari che racconteranno in prima persona quali sono i compiti e le missioni che quotidianamente vengono portati avanti dal personale con le stellette.

Visite all’aeroporto di Ghedi

Nel pomeriggio dalle 13 e fino alle 15.30 sarà infine possibile visitare l’Aeroporto di Ghedi che eccezionalmente aprirà i cancelli al pubblico con la possibilità per gli appassionati di poter effettuare visite guidate all’area espositiva e alla mostra statica dei materiali e dei mezzi in dotazione al Reparto di Volo (Aeroporto Militare “Luigi Olivari” via Castenedolo 85, Ghedi).