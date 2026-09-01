Forza Italia, Paolo Fontana nominato responsabile regionale della Formazione

Forza Italia Lombardia rafforza la propria struttura organizzativa e punta sulla formazione della classe dirigente. Paolo Fontana è stato nominato responsabile regionale della Formazione, un incarico che lo vedrà impegnato nel coordinamento delle attività rivolte ad amministratori, dirigenti e militanti del partito, con l’obiettivo di sviluppare competenze e preparazione sui temi politici e istituzionali.
La nomina si inserisce in una fase di riorganizzazione del partito in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle sfide previste per il 2027. Per Forza Italia la formazione rappresenterà uno degli strumenti centrali per costruire una classe dirigente capace di affrontare i cambiamenti sociali ed economici e di interpretare il ruolo delle istituzioni sui territori.
Il nuovo responsabile regionale avrà il compito di promuovere momenti di approfondimento, confronto e crescita, mettendo al centro la conoscenza delle istituzioni, l’esperienza amministrativa e le competenze necessarie per chi è chiamato a ricoprire incarichi pubblici.
Particolare attenzione sarà dedicata anche ai temi della scuola, dell’istruzione e della formazione professionale. Ambiti considerati strategici per il collegamento tra giovani, sviluppo delle competenze e mondo del lavoro, sui quali il partito intende sviluppare nuove proposte e momenti di riflessione.
«Immaginare il futuro»
«Formare alla politica significa formare persone capaci non soltanto di vincere il presente, ma di immaginare il futuro», sottolinea Paolo Fontana, indicando la direzione del nuovo incarico.
Il percorso avviato punta infatti a creare un collegamento tra esperienza amministrativa, conoscenza delle regole istituzionali, competenze professionali e nuove generazioni, con l’obiettivo di preparare figure in grado di assumere responsabilità pubbliche nel presente e negli anni futuri.
La nomina di Fontana si inserisce dunque nel rafforzamento della presenza regionale di Forza Italia in Lombardia, con uno sguardo rivolto ai prossimi appuntamenti politici e alla costruzione di una struttura sempre più organizzata e radicata nei territori.