Forti piogge in arrivo, Gardesana chiusa in via precauzionale tra Riva e Limone

Causa le previsioni di forte pioggia, la statale 45 bis Gardesana occidentale sarà chiusa al traffico tra Limone e Riva del Garda dalle ore 22 di oggi fino indicativamente alle 13-13.30 di giovedì 28 marzo. Lo ha stabilito il Servizio provinciale gestione strade in riferimento alla presenza, a monte dell’imbocco della galleria Casagranda e della partenza del sentiero del Ponale, di blocchi rocciosi rimasti in posizione non stabile dopo la frana dell’8 marzo nella zona della Rocchetta, cui era seguito un intervento mirato a mitigare i rischi e a ripristinare la sicurezza nella zona, così da poter riaprire la strada al traffico (il che era avvenuto nel pomeriggio del 15 marzo). Di questi blocchi rocciosi era già programmata, giovedì 28 marzo, la rimozione per brillamento con esplosivo, con chiusura della strada. La chiusura anticipata è una iniziativa ulteriore a tutela della pubblica incolumità, dato che le forti piogge previste per la notte di oggi e la giornata di domani potrebbero causare altri crolli.

Si ricorda che giovedì l’intervento di brillamento sarà eseguito la mattina per concludersi indicativamente tra le 13 e le 13.30, dopo di che la strada sarà riaperta al traffico. A seguire ci saranno brevi interruzioni della circolazione, della durata massima di 10 minuti, per consentire il disgaggio e l’avvallamento controllato di eventuali volumi rocciosi che dovessero residuare nell’impluvio dopo il brillamento delle cariche di esplosivo, indicativamente fino alle ore 18.