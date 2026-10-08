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﻿CronacaSebino e Franciacorta

Formaggi, tradizioni ed eccellenze in diretta con «In piazza con noi»

Una trentina di espositori da più regioni per la 28esima edizione di «Franciacorta in bianco» a Castegnato
Gabriele Minelli
I tre conduttori di «In piazza con noi» © www.giornaledibrescia.it
I tre conduttori di «In piazza con noi» © www.giornaledibrescia.it

Una puntata per mettere al centro l’edizione numero 28 di «Franciacorta in bianco», ma anche raccontare il meglio del territorio castegnatese. Domenica 11 ottobre dalle 11 «In piazza con noi», la trasmissione domenicale di Teletutto che, con i conduttori Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, racconta il territorio, sarà a Castegnato per «Franciacorta in bianco».

Il programma

La rassegna che celebra i formaggi partirà domani alle 18 (inaugurazione alle 20 con ospite Andrea Giuliacci e apertura sino alle 22.30 circa) in Piazza Dante; nel centro del paese, come nelle ultime due edizioni, ci saranno le suggestive casette in legno, «scrigni» dove trovare veri e propri tesori di gusto.

Le casette che ospiteranno gli espositori © www.giornaledibrescia.it
Le casette che ospiteranno gli espositori © www.giornaledibrescia.it

La manifestazione, ad ingresso libero, sarà visitabile anche sabato (dalle 9 alle 22.30 circa) e infine domenica (dalle 9 alle 20) svilupperà un programma molto ricco, tra concorsi in compagnia dell’Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi (Onaf), la presenza di Slow food, laboratori con Coldiretti, show cooking e molto altro (informazioni più dettagliate su www.franciacortainbianco.it).

La diretta

La trasmissione della «Tv dei bresciani» presenterà gli oltre trenta espositori presenti, con specialità provenienti da diverse regioni italiane. Prodotti lattiero-caseari che saranno grandissimi protagonisti della kermesse, tra degustazioni, talk, laboratori, incontri con i produttori e momenti di approfondimento, per trasformare il formaggio da semplice prodotto alimentare a vero e proprio ambasciatore di cultura identitaria.

«Franciacorta in bianco non è soltanto una grande esposizione di prodotti, ma è proprio un progetto di promozione culturale ed economica, capace di raccontare l’identità dei territori attraverso i loro formaggi, le tradizioni, i produttori e le persone che custodiscono questo patrimonio» ha spiegato la sindaca Patrizia Turelli, centrando perfettamente il cuore della rassegna organizzata dal Comune e da Castegnato servizi sin dagli anni ‘90.

La puntata metterà in risalto anche le tante altre peculiarità di Castegnato, paese con una ricca rete di associazioni (Protezione civile, Alpini, Associazione Carabinieri, Associazione pensionati, che gestisce lo splendido Centro sociale, Associazione genitori, Azione Cattolica, Avis, Aido, Cenni storici a difesa della memoria e Materia Prima, che organizza festival musicale e riversa sul territorio ciò che incassa) e di realtà sportive e culturali.

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