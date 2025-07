Fontane monumentali, completati quattro lavori di restauro a Brescia

Brescia è conosciuta come la città delle mille fontane. Tra quelle pubbliche, e private, nei cortili, sono infatti circa un migliaio. Delle quasi novanta pubbliche, il Comune si prende cura restaurandone due o tre ogni anno. Nel 2025 è toccato a quattro fontane monumentali: quella della chiesa di Santa Maria della Carità, in via Musei, le due in piazza Tebaldo Brusato e quella di piazza Santa Maria in Calchera, con il monumento a Niccolò Tartaglia.

Tassello

«È un tassello che si aggiunge a quanto fatto negli scorsi anni con il restauro delle fontane in piazza Mercato e piazzetta Vescovado – ricorda l’assessore ai Lavori Pubblici, Valter Muchetti –. Le quattro fontane restaurate quest’anno erano chiuse, dismesse o ammalorate. Per alcune è stato fatto un lavoro di manutenzione straordinaria, altre necessitavano invece di un restauro». I lavori, iniziati a marzo 2025 per un investimento complessivo di 140 mila euro, sono stati realizzati in collaborazione con la Soprintendenza.

Le fontane

La fontana ottagonale in piazza Tebaldo Brusato - Foto Comune di Brescia © www.giornaledibrescia.it

La fontana della chiesa di Santa Maria della Carità è del Settecento ed è costituita da un unico blocco scavato in marmo di Botticino: la superficie interna è stata ripulita e sono stati trattati anche il bordo e il rivestimento marmoreo verticale. La fontana ottagonale in piazza Tebaldo Brusato, ha ricordato il presidente del Consiglio di quartiere Brescia Antica, Giuseppe Tognazzi, «si trovava originariamente nel quartiere delle Pescherie e fu trasferita quando il quartiere venne demolito per realizzare l’attuale piazza Vittoria». L’altra fontana della piazza, non più in funzione da una decina d’anni, è stata pure ripulita e restaurata. Impegnativo è stato il restyling della fontana di piazza Santa Maria in Calchera, la più imponente delle quattro oggetto dei lavori e pure chiusa da qualche anno.

Prossimi restauri

Il monumento a Niccolò Tartaglia - © www.giornaledibrescia.it

«Alla fontana daremo anche un orario di apertura e la sera sarà illuminata – spiega Anna Begni, responsabile dell’Unità di progetto per il completamento della Pinacoteca, riqualificazione del Castello e Patrimonio Monumentale –. La struttura era particolarmente ammalorata». Il monumento dedicato a Niccolò Tartaglia, realizzato dallo scultore Luigi Contratti nel 1918, è stato ripulito, sono stati ricostruiti la mano e il compasso che mancavano e restaurato il globo astronomico in bronzo. Tutti i componenti esterni degli impianti elettrico e idraulico della fontana sono stati sostituiti e così pure i corpi illuminanti con fari a led. Ora la Loggia pensa già al prossimo anno. «Nel 2026 ci occuperemo della fontana del Broletto – anticipa Muchetti – ma abbiamo già anche altre idee. Dipenderà dalle risorse che avremo a disposizione. Tra le priorità future ci sono sicuramente anche le fontane di piazza Duomo e piazza Loggia».