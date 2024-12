La statua di Niccolò Tartaglia a Brescia riavrà il suo compasso

Grazie a quattro interventi di restauro, il monumento davanti a Santa Maria in Calchera verrà restaurato, e con leui le fontane di piazza Tebaldo e quella in via Musei

3 ' di lettura

Le fontane di Brescia che verranno restaurate - Le fontane di Brescia che verranno restaurate - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Se proprio non si arriverà a restaurarle tutte e mille, le fontane di Brescia (numero che comprende anche quelle dei palazzi privati e che sono valseil blasone alla nostra città), poco ci mancherà. La Loggia da anni ne sta recuperando alcune: da quelle in piazza Mercato e piazzetta Sant’Alessandro a quelle in piazza Labus e piazza Vescovado, solo per fare degli esempi. Ora sotto i ferri finiranno altre quattro: le due di piazza Tebaldo Brusato, quella di Santa Maria in Calchera, con intervento a