Brescia restaura le sue fontane: «Promuoveranno il senso di comunità»

Continua il percorso di manutenzione e restauro delle fontane cittadine.

Da marzo, fino a luglio, gli interventi saranno quattro: la fontana della chiesa di Santa Maria della Carità in via Musei, la fontana di piazza Santa Maria in Calchera con il monumento a Niccolò Tartaglia e le due

fontane di piazza Tebaldo Brusato.

Città delle mille fontane

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 140mila euro.

«Ci teniamo a riportare alla bellezza originale queste opere d’arte: Brescia è la città delle mille fontane ed è giusto che l’Amministrazione recuperi quelle che sono su suolo pubblico – ha detto l’assessore ai lavori pubblici, Valter Muchetti, presentando gli interventi –. È un lavoro importante che tiene occupato il settore monumentale, ma per noi è doveroso lavorare con continuità nel recupero di questi manufatti sia dal punto di vista del restauro che della loro funzionalità idraulica».

Vivere le piazze per la comunità

Un modo per restituire ai cittadini luoghi più belli e più vivibili: «Queste piazze – ha concluso l’assessore – vanno vissute e occupate, se si vivono si possono allontanare le criticità che a volte capitano. Quindi l’invito è vivere la città, riconsegnare pezzi di bellezza e invitare tutti al rispetto della cosa pubblica, amarla, apprezzarla, rinverdire quel senso municipale e di appartenenza ad una comunità. Essere partecipi di un percorso crea un legame in più e contribuisce ad allontanare chi questo comportamento civile non lo ha».