Fondazione Lucini Cantù festeggia con uno speciale annullo filatelico

In occasione del 120esimo anniversario della Fondazione Lucini Cantù e del 40esimo anniversario dell’ampliamento dell’edificio, Poste Italiane parteciperà alle iniziative con uno speciale annullo filatelico.

L’iniziativa

L’iniziativa filatelica si svolgerà domenica 26 aprile dalle 8.30 alle 12.30. Per l’occasione, presso la Fondazione Lucini Cantù, in via San Martino della Battaglia n.21/23 a Rovato, sarà allestita una postazione filatelica temporanea. Saranno disponibili francobolli, con tematiche attinenti alla manifestazione, oltre ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

L’annullo speciale

L’annullo speciale – realizzato nel formato ovale e che riproduce il logo della Fondazione – dopo l’utilizzo nella giornata del 26 aprile, sarà depositato presso lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Brescia Centro per i sessanta giorni successivi, al fine di soddisfare le richieste dei collezionisti; verrà poi depositato presso il Museo storico della Comunicazione di Roma.

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