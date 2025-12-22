Fondazione Comunità Bresciana dona un milione di euro al territorio

Più di un milione di euro. Per la precisione 1.047.820. A tanto ammonta il regalo di Natale della Fondazione Comunità Bresciana a 146 realtà che hanno partecipato a sei bandi: quattro territoriali relativi alle tre Valli, all’ambito 9 o Bassa; quello dedicato ai Progetti di comunità (che venivano chiamati Emblematici minori prima della delega di Fondazione Cariplo alle fondazioni locali che erogano direttamente i fondi) e infine quello per le Micro Erogazioni pensato in collaborazione con il Csv.

Beneficiari

Tra i beneficiari rientrano parrocchie, fondazioni, associazioni di volontariato ma anche associazioni sportive e culturali, e gli ambiti interessati variano da quello dell’istruzione a quello sociale, dal patrimoniale al socio-sanitario. «Per una filantropia strategica e a 360 gradi – ha affermato il presidente di FCB, Mario Mistretta – dal momento che siamo un ente che guarda alle necessità del territorio e ne intercetta i bisogni. E quest’anno, abbiamo erogato attorno ai 3,5 milioni di euro complessivamente». C’è da sottolineare che le richieste del territorio sono in continua crescita, tanto che le domande di partecipazione ai sei bandi sono state ben 214.

Con il primo, quello dedicato ai Progetti della comunità, volti a promuovere l’inclusione e la partecipazione delle fasce di popolazione a rischio di esclusione come giovani e anziani, i fondi a disposizione erano pari a 400mila euro, che saranno distribuiti tra sette progetti, tra cui spiccano un laboratorio di sartoria sociale, la promozione dello sviluppo culturale del quartiere Primo Maggio e pure il restauro del locale mantici dell’organo Antegnati nella chiesa di San Giuseppe.

Comunità locale

I bandi territoriali si rivolgono alle necessità delle comunità locali, ma si fondano anche sulla loro partecipazione attiva nella raccolta delle risorse che vengono poi raddoppiate dalla fondazione. A fronte delle 102 richieste per i quattro bandi sono stati finanziati 22 progetti per la Val Sabbia, per 167.195 euro; 15 per la Bassa per 100.000 euro; 20 per la Valle Camonica per 139.448 euro; e 15 per la Val Trompia per una somma di 121.177 euro.

«Se qualche azienda volesse arricchire il suo territorio, potrebbe farlo, visto che le risorse che poi la Fondazione raddoppia, possono confluire in un ambito piuttosto che in un altro – ha affermato Orietta Filippini, direttore generale di FCB -. Noi poi mettiamo in fila tutte le esigenze del territorio, perché lo viviamo. L’importante per tutte le realtà coinvolte è sapere che ci sono queste opportunità, perché la diseguaglianza parte proprio dall’ignorare che queste possibilità esistono».

Con il Csv

Il bando sostenuto dalla Fondazione della comunità bresciana in collaborazione con il Centro servizi volontariato è rivolto alle piccole realtà che operano tutti i giorni per la crescita culturale, sociale e civile di città e provincia. In questo caso i progetti finanziati sono 67 e la somma complessiva è di 120mila euro.

Si spazia dalla sensibilizzazione e formazione ai disturbi dell’alimentazione agli incontri culturali, dai test di tracciamento idrogeologico dell’alto Garda bresciano ai concerti corali. «Il tema della povertà ci tocca da vicino - ha affermato il presidente del Centro servizi per il volontariato, Giovanni Vezzoni, affiancato da Angelo Patti -, il nostro Centro è terminale di oggettivi elementi di povertà. Il mondo del volontariato ha un ruolo molto importante nel suo contrasto. È stato fatto un calcolo sul valore dell’apporto del Terzo settore e l’investimento nel volontariato quadruplica il valore economico».