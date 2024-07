Fondazione Cariplo, 635mila euro per sei progetti nel Bresciano

Fondazione Cariplo finanzierà con 635mila euro sei progetti che mirano a preservare e valorizzare importanti edifici religiosi del Bresciano. I contribuiti arriveranno alla Parrocchia di Santa Maria in Calchera (140.000 euro) e a quella di Sant’Agata (80.000 euro) a Brescia, mentre in Valcamonica saranno interessate la Parrocchia di San Rocco di Darfo (130.000 euro) e quella di San Lorenzo di Fraine di Pisogne (25.000 euro); risorse aiuteranno però anche la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Orzinuovi e la Parrocchia San Filippo Neri di Mazzano (entrambe 130.000 euro).

La salvaguardia del territorio

Attraverso il bando SOS Patrimonio - che ha l'obiettivo di sostenere interventi urgenti e prioritari su beni di interesse storico-architettonico - Fondazione Cariplo punta a promuovere la coesione e il benessere delle comunità locali, salvaguardandone il ricco patrimonio culturale.

«Fin dalle sue origini la Fondazione promuove la cultura sia come elemento di benessere che come leva di crescita e sviluppo per le persone e per le comunità - sottolinea la vicepresidente Valeria Negrini -. Con i nostri bandi sosteniamo numerosi enti del terzo settore che realizzano sul territorio iniziative di varia natura, ingaggiando gruppi formali e informali, cittadini e professionisti. Siamo particolarmente orgogliosi di poter contribuire alla preservazione del patrimonio storico di Brescia e della sua provincia, un impegno che riflette la nostra dedizione alla valorizzazione culturale e alla coesione sociale».

I progetti sostenuti

Alla Parrocchia di Santa Maria in Calchera i fondi serviranno per interventi urgenti di recupero della copertura in legno della chiesa, alla Parrocchia Sant’Agata saranno utilizzati per il progetto di manutenzione straordinaria delle coperture e della torre campanaria di San Zenone all'Arco. A Darfo Boario Terme la Parrocchia utilizzerà le risorse per alcune operazioni di restaurato, mentre a Pisogne si punta a ridare vita alla parrocchiale. A Orzinuovi sarà realizzato il Centro per la famiglia (e la cultura): un punto di aggregazione e supporto per le famiglie del territorio; a Mazzano, invece, La chiesa parrocchiale di Ciliverghe riceverà un finanziamento per la protezione e la conservazione della struttura.

«Attraverso i nostri bandi promuoviamo la partecipazione culturale, specialmente per i soggetti svantaggiati e le aree marginali del territorio - precisa Martino Troncatti, della commissione Centrale di Beneficenza della Fondazione Cariplo -. Da sempre siamo attenti alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, e continuiamo a investire in modelli innovativi per fare e vivere la cultura, con un approccio orientato allo sviluppo sostenibile e una particolare attenzione al capitale umano. Dal 1991, abbiamo sostenuto 15.524 progetti, donando oltre 1,27 miliardi di euro a iniziative artistiche e culturali».