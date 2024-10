Folgorato mentre lavora a un traliccio, l’operaio è morto

Non ce l’ha fatta l’operaio di 27 anni rimasto oggi folgorato su un traliccio nella frazione Ponte Caffaro di Bagolino. Qui stava lavorando su una linea dell’alta tensione in quota quando, per cause in corso di accertamento, è stato colpito da una violenta scarica elettrica.

I primi soccorritori lo hanno trovato già in arresto cardiaco. Per provare a soccorrerlo è stato inviato l’elisoccorso da Brescia ma il tentativo di rianimazione purtroppo non ha dato gli esiti sperati e il 27enne è deceduto durante il volo verso l’ospedale.