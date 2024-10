Folgorato mentre lavora a un traliccio, grave un operaio

Un operaio di 35 anni è stato portato in ospedale in gravi condizioni dopo essere rimasto folgorato mentre lavorava su un traliccio dell’alta tensione a Bagolino.

Ancora non si sa nulla della dinamica (l’incidente sarebbe avvenuto poco prima delle 15 in via Campini) ma, dalle prime informazioni, pare che l’uomo sia stato soccorso mentre era in arresto cardiocircolatorio. È stato condotto in ospedale con l’elicottero con manovre di rianimazione in corso. Sul posto i carabinieri di Salò, i Vigili del fuoco e il 118.