Fogne, scavi e ritardi: a Padenghe via Barbieri chiusa per altri due mesi

Niente riapertura a fine gennaio: via Barbieri resterà chiusa ancora per quasi due mesi. A comunicarlo è il Comune, che in queste ore ha ufficializzato la proroga della chiusura fino al 27 marzo, nel tratto compreso tra la rotatoria delle scuole e la rotatoria del Lido.

Il motivo? La complessità tecnica delle lavorazioni, che stanno impegnando l’area tra via Barbieri e via Puccini per la realizzazione del secondo lotto del progetto di riassetto idrico del centro storico.

Tempi dilatati

Il cantiere doveva concludersi il 31 gennaio, ma i tempi si sono dilatati. La proroga è di circa due mesi: non si tratta di un ritardo infinito, ma comunque significativo, anche perché riguarda una via centrale chiusa completamente al traffico, pedoni compresi.

A fare i conti con i disagi saranno ancora per settimane residenti, commercianti e automobilisti, costretti a rivedere le proprie abitudini quotidiane. L’accesso resta garantito solo ai mezzi autorizzati e ai frontisti.

Obiettivo

L’obiettivo rimane lo stesso: separare definitivamente le acque bianche da quelle nere, evitando gli allagamenti che per anni hanno messo in difficoltà le zone centrali del paese. Un intervento da 1,66 milioni di euro, di cui 640 mila finanziati dalla Regione, che utilizza tecnologie avanzate come il microtunnelling: una talpa meccanica capace di scavare nel sottosuolo senza aprire trincee, limitando l’impatto in superficie.

La macchina è in funzione ormai da settimane e ha già completato circa 30 metri di perforazione, con posa in opera delle tubazioni da 1,5 metri di diametro. In parallelo, in via Puccini proseguono le lavorazioni della fognatura bianca e nera e la realizzazione del nuovo pozzetto, con scavi, collegamenti e predisposizioni per la camera di arrivo della talpa.

Chi è curioso o vuole restare aggiornato può farlo direttamente dal proprio telefono: grazie al Qr Code affisso in via Barbieri (o direttamente dal sito dell’impresa Mazza che sta effettuando le lavorazioni), si accede a una pagina aggiornata con foto, cronoprogramma, stato di avanzamento e info pratiche (come le chiusure stradali).

Verso il ripristino

Il completamento delle operazioni di microtunnelling, seguito dalla realizzazione della fognatura in via Puccini, porterà al termine della fase più invasiva. Una volta terminata la posa dei tubi, si procederà con i necessari ripristini e la graduale restituzione dell’area alla sua piena fruibilità.

Il Comune sottolinea che l’intervento procede nel rispetto degli standard di qualità previsti e che ogni aggiornamento sarà tempestivamente comunicato attraverso i canali istituzionali.