Flero, punta una pistola a due persone e fugge: arrestato

Confuso, alla guida di un’auto sequestrata (perché già sorpreso ubriaco al volante il giorno prima) e con una pistola alla cintura. Ha creato scompiglio quanto fatto stamattina da un 50 enne di Fornaci che verso le 7,45 ha prima spianato la pistola (rivelatasi poi una scacciacani) contro un meccanico indiano di 34 anni che si stava recando a piedi al lavoro, quindi contro una donna, esibendo infine l’arma in un bar di Castel Mella, dove il gestore, preoccupato, ha chiamato il 112.

L’allarme

I fatti si sono succeduti nell’arco di un’ora. Prima il 50enne ha affrontato il meccanico che minacciato è stato invitato a salire sulla Punto nera. L’indiano ha quindi reagito e si è riparato nel tempio Sikh che si affaccia sulla strada. A quel punto l’uomo si è allontanato e ha aggredito la donna puntandole la pistola. Questa ha chiamato il 112 e sono quindi scattate le ricerche. La donna ha fornito i primi numeri della targa e gli agenti della Locale di Flero si sono messi sulle tracce della Punto nera fermata e sequestrata il giorno prima.

L’inseguimento

A quel punto sono arrivate le vetture dei carabinieri mentre il 50enne si è dato alla fuga a Flero ad alta velocità. La sua corsa è durata sino al crocevia di Castel Mella dove le pattuglie lo hanno fermato. Il 50enne, italiano e operaio incensurato, è stato arrestato e ritenuto responsabile dei reati di resistenza, minaccia aggravata e continuata, porto di oggetti atti ad offendere e guida sotto l’influenza di alcool e sostanze stupefacenti.

Positivo a droga e alcol

All’uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, in evidente stato di alterazione, sono stati ricondotti nell’arco di un’ora, i tre distinti episodi tra Flero e Castel Mella. A seguito della segnalazione del barista sul posto sono arrivati due equipaggi della Sezione Radiomobile di Brescia che hanno dato man forte alla Locale di Flero del comandante Davide Vallieri. Nella perquisizione gli è stata rinvenuta la pistola scacciacani. Sottoposto a controllo, è risultato positivo ad alcool e sostanze stupefacenti. È stato quindi denunciato per guida sotto l’effetto di alcool e droga.