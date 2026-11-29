Due pannelli del controsoffitto si sono staccati alla scuola media Rinaldini di Flero, rendendo inagibili cinque aule, un blocco bagni e la mansarda. È successo giovedì pomeriggio, a lezioni concluse, in una classe ma per precauzione sono stati chiusi anche gli ambienti adiacenti.
A spiegare quanto accaduto è il sindaco Pietro Alberti che riconduce il problema ad alcune infiltrazioni nella soletta, in corrispondenza degli ancoraggi dell'impianto fotovoltaico installato nel 2013. Il primo cittadino sottolinea inoltre di essere subito intervenuto: «Ci siamo confrontati con un ingegnere e con il dirigente scolastico trovando una soluzione per garantire la continuità delle lezioni – commenta –. Nel corso della settimana parleremo con un’impresa edile per capire gli interventi necessari da fare, i costi e le tempistiche. Non potevamo sapere prima di queste infiltrazioni e anzi, perché chi amministrava nel 2013 non ha verificato che i lavori fossero eseguiti a regola d’arte?».
La gestione degli edifici
Sulla vicenda sono intervenute anche le opposizioni, che contestano la gestione complessiva degli edifici scolastici. «Da cinque anni la scuola media non ha più una palestra, la mensa è costretta a doppi e tripli turni e i ragazzi del musicale vengono serviti, a loro spese, da un bar esterno – commenta Nadia Pedersoli di Buongiorno Flero –. Adesso anche i laboratori non sono più agibili e parte della struttura è chiusa». Secondo Pedersoli, questo nuovo problema sarebbe stato segnalato da tempo e tra le possibili cause ci sarebbe la manutenzione in economia delle grondaie. "Si sono perse le opportunità del Pnrr e oggi servono verifiche puntuali sull'edificio, oltre agli interventi per riparare il danno, che sembra quantificabile in poco meno di 500 mila euro – conclude -. L'avanzo è già stato speso e a bilancio non sono previsti interventi sulle scuole. Non possiamo permettere che Flero, i suoi cittadini, ma soprattutto i ragazzi e le scuole siano in queste condizioni. Il sindaco e la sua giunta devono dimettersi".
Critiche arrivano anche dal Gruppo Misto, che contesta all'Amministrazione il mancato confronto in Consiglio comunale. "Ieri sera si è tenuta la seduta del Consiglio e ancora una volta, sia il sindaco sia l'assessore all'Istruzione Elena Franceschini hanno scelto di tacere sul problema che riguarda le medie – afferma il gruppo –. Si insiste con lo stesso metodo già visto per il Bess: il muro di gomma e il silenzio sono un'abitudine ormai cronica. Ribadiamo che questa cosiddetta maggioranza deve farsi da parte e che il sindaco farebbe bene a rassegnare le dimissioni».