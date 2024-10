Finisce contro un’auto a Calcinato, ragazzo in ospedale

Un ragazzo di 17 anni è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo che, con la sua moto, è finito contro un'auto. L'incidente è accaduto attorno alle 20.30 in via Stazione a Calcinato. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Desenzano.

Sembra che l'auto e la moto si siano scontrate mentre la vettura svoltava: il ragazzo è stato sbalzato dalla sella ed è caduto violentemente a terra.

Nel pomeriggio di oggi, un altro motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale a Cologne.