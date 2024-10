Cologne, urtato da un’auto e sbalzato nel campo: grave motociclista

Un motociclista è rimasto gravemente ferito attorno alle 17.30 di oggi nell’incidente in cui è rimasto coinvolto con la sua Honda, mentre viaggiava sulla sp17 tra Cologne e Erbusco. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, il motociclista è stato urtato dalla Fiat 500 di una donna di 58 anni, che stava svoltando in via Santa Maria a Cologne.

L’impatto è stato violento e l’uomo è stato sbalzato per una decina di metri nel campo che costeggia la provinciale. Per soccorrerlo è stato fatto alzare in volo l’elisoccorso di Bergamo, che ha trasferito il ferito più grave in volo in ospedale a Bergamo, mentre la donna è stata portata a Chiari in ambulanza.

Il motociclista comunque é sempre rimasto cosciente.