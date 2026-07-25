Fine settimana di festa nel centro storico di Rovato e a San Giuseppe

Una doppia festa per animare Rovato, dal cuore del centro storico a una delle più piccole – ma sempre attiva grazie ai suoi giovani – tra le frazioni meridionali della capitale della Franciacorta, quella di San Giuseppe.
Per tutto il lungo fine settimana la capitale della Franciacorta si prepara a dividersi in due, per partecipare a momenti simbolo della vita estiva nella cittadina.
Josephfest
Nella frazione di San Giuseppe, l’oratorio del borgo agricolo abitato da poche centinaia di residenti è pronto per la Josephfest, la festa dei giovani della frazione.
La festa è diventata, nel giro di pochi anni, un momento fisso e partecipato da tutta la comunità, oltre che dalle altre frazioni rovatesi e dai residenti anche del centro storico. Pure qui protagonista sarà la cucina, con gonfiabili per bambini.
Festa alpina
Il programma musicale prevede, dopo l’apertura di venerdì, un sabato con doppietta: sabato alle ore 18, in tempo per l’aperitivo, sul palco ci sarà Mariano Onemanband, mentre dopo la cena si balla con dj Dave.
Domenica si chiude con un’altra doppietta: alle ore 18 Nicolò Deori accompagnato da Simon Ramundo, mentre in serata la musica dal vivo di Bellignoranti. In centro storico invece, al Foro Boario di piazza Garibaldi, fino a lunedì, c’è la Festa Alpina, organizzata dal locale gruppo Ana, tra le colonne della comunità, tra il ricordo di chi è andato avanti e tante iniziative solidali.
«Il Gruppo Alpini Rovato invita la popolazione alla tradizionale Festa Alpina, nella sua edizione 2026, ancora più speciale per chiudere le lunghe celebrazioni per il centenario della sezione», nata nel 1925 e ormai da un anno impegnata a dare conto della propria storia all’interno del territorio.
«Con il patrocinio della Città di Rovato, ci aspettano – aggiungono ancora gli alpini – quattro giorni di ottimo cibo, musica dal vivo e divertimento». Su questo fronte il via lo hanno dato, venerdì, i Bellignoranti.
Cucina e divertimento per tutti
Sabato, invece, si balla e si danza grazie all’orchestra Mara and Bad Boys. Domenica doppio appuntamento, dal mattino e fino alla tarda serata: alle ore 12.30 pranzo e spiedo con polenta (solo su prenotazione direttamente in festa), mentre alle ore 21 spazio a un’altra serata danzante, stavolta con l’orchestra Gian Spada Band.
Gran chiusura lunedì con lo spettacolo affidato al Luigi Delpanno Music Show. Tutte le serate, dalle ore 19, sarà attivo il servizio gastronomico con specialità bresciane, bar e aperitivo, mentre per i più piccoli gonfiabili disponibili nelle giornate di sabato e domenica. L’appuntamento è nella zona all’aperto, ma dotata di copertura grazie alle tettoie del Foro Boario, di piazza Garibaldi.