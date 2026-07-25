Fine settimana di festa nel centro storico di Rovato e a San Giuseppe

La Josephfest e la Festa Alpina animano la città con musica dal vivo, stand gastronomici, spettacoli e iniziative dedicate a tutta la comunità, tra tradizione e convivialità

25 luglio 2026 2 ' di lettura

Torna la tradizionale e partecipata festa degli Alpini Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti inserto Franciacorta Sebinofesta degli alpiniSan GiuseppeRovato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...