Fiesse, lo fermano per un controllo: in auto coltelli e 100mila euro

I Carabinieri della Stazione di Gambara hanno denunciato a piede libero a Cadimarco, frazione di Fiesse, un 46enne cinese regolare in Italia per ricettazione e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.
Durante un controllo stradale l’uomo, alla guida di un’auto, mostrava nervosismo. Perquisendolo e il veicolo i militari hanno trovato sotto il sedile anteriore destro un pacco Bartolini sigillato con 100.000 euro in contanti di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Nella portiera lato passeggero un coltello da cucina di 32 cm, di cui 20 di lama, e nel bagagliaio un altro coltello da cucina di 24 cm, di cui 13 di lama, detenuti senza giustificato motivo. Sequestrati anche due cellulari per accertamenti.
Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Le indagini proseguono per chiarire l’origine del denaro ed eventuali collegamenti con altri illeciti.