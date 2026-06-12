Fiesse, lo fermano per un controllo: in auto coltelli e 100mila euro

I carabinieri della Stazione di Gambara hanno denunciato a piede libero il 46enne cinese per ricettazione e porto abusivo di armi: non ha saputo giustificare la provenienza delle banconote

Roberto Manieri Giornalista 12 giugno 2026 1 ' di lettura

I carabinieri con i contanti e le armi sotto sequestro Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti ricettazioneporto abusivo di armi Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...