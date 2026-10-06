Fiamme in cucina a Cossirano, due anziane soccorse

L’incendio sarebbe partito dal termoconvettore: i Vigili del fuoco hanno fermato il rogo prima che si propagasse. Le donne, di 83 e 87 anni, illese e portate a Chiari per accertamenti

Emma Crescenti 06 ottobre 2026 1 ' di lettura

Il termoconvettore andato a fuoco - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incendioCossiranoTrenzano Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...