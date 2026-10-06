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Fiamme in cucina a Cossirano, due anziane soccorse

L’incendio sarebbe partito dal termoconvettore: i Vigili del fuoco hanno fermato il rogo prima che si propagasse. Le donne, di 83 e 87 anni, illese e portate a Chiari per accertamenti
Emma Crescenti
Il termoconvettore andato a fuoco - © www.giornaledibrescia.it
Il termoconvettore andato a fuoco - © www.giornaledibrescia.it

I Vigili del fuoco ieri sera sono intervenuti a Cossirano, frazione di Trenzano, per domare un incendio scoppiato attorno alle 20 in un'abitazione di via Industriale. Stando alle ricostruzioni la scintilla è partita dal termoconvettore della cucina della casa, una villetta incastonata tra i capannoni della zona produttiva, dove si trovavano due anziane di 83 e 87 anni.

Quando si sono accorte del fumo e dalle fiamme che stavano divorando il radiatore, hanno chiamato il 112: giunti sul posto i Vigili del fuoco di Orzinuovi hanno spento il rogo prima che potesse propagarsi in altre stanze. I danni fortunatamente sono stati contenuti: illese ma agitate, le due anziane sono state soccorse dagli operatori del 118 e trasportate in ospedale a Chiari per accertamenti. Sul posto, per le verifiche del caso, anche i carabinieri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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