Torna Franciacorta in Cantina con tre giorni dedicati alle bollicine

Torna Franciacorta in Cantina, il festival che porta i visitatori nel cuore dei vigneti delle bollicine bresciane. L’appuntamento è dal 13 al 15 settembre, per la prima volta con un giorno in più rispetto al tradizionale weekend dedicato. E si inizia con una festa perché domani sarà il 25esimo anniversario del festival, un traguardo importante che sarà celebrato con un convegno dedicato.

Saranno 69 le cantine in totale che apriranno le porte per offrire l'opportunità di scoprire i segreti della produzione del celebre vino italiano e di degustare alcune delle migliori etichette della regione.

Durante il festival, saranno organizzati oltre 300 eventi tra degustazioni e abbinamenti, permettendo agli appassionati di assaporare una vasta gamma di Franciacorta, dalle cuvée più classiche alle riserve più pregiate.

I ristoranti locali parteciperanno attivamente all'evento, proponendo menu speciali in abbinamento ai vini Franciacorta. Ogni piatto sarà studiato per esaltare le caratteristiche uniche del vino, creando un'esperienza gastronomica completa.

Numerose attività culturali animeranno il weekend, con visite guidate ai monumenti storici, mostre d’arte e concerti. Sarà possibile partecipare a laboratori di cucina, showcooking e incontri con chef rinomati che condivideranno segreti e ricette della tradizione locale.

Anche la sede del Consorzio in via G. Verdi 53 a Erbusco sarà aperta al pubblico, offrendo degustazioni con un percorso multisensoriale.

«Siamo entusiasti di celebrare il 25° anniversario del nostro Festival, un format consolidato che ogni anno porta con sé il meglio della nostra tradizione e della nostra passione per il vino. Questo traguardo rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un'opportunità per riflettere sulle nuove sfide che ci attendono. Siamo pronti ad affrontare il futuro con entusiasmo, integrando novità e iniziative che arricchiranno ulteriormente l'esperienza dei nostri visitatori. Tra queste, siamo felici di annunciare le degustazioni presso la nostra sede, un’opportunità unica per immergersi nella qualità e nella varietà dei nostri vini», dice il presidente del Consorzio Franciacorta Silvano Brescianini.