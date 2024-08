Il Festival Franciacorta in Cantina avrà un giorno in più

È iniziato il conto alla rovescia per la 14esima edizione del Festival Franciacorta in Cantina. Con una novità e un giorno in più. L’appuntamento 2024 si terrà dal 13 al 15 settembre. Quest’anno, quindi, la novità principale è l’aggiunta del venerdì alle tradizionali giornate di sabato e domenica, offrendo agli appassionati un’intera giornata in più per immergersi nel mondo Franciacorta. A metà settembre, pure la sede del Consorzio in via Verdi 53 a Erbusco sarà aperta eccezionalmente al pubblico, offrendo degustazioni guidate con Good Senses, un’esperienza sensoriale che «permetterà - spiega il presidente del Consorzio Docg, Silvano Brescianini - di apprezzare ogni sfumatura del Franciacorta attraverso un percorso multisensoriale. Sarà un'occasione unica per approfondire la conoscenza di questo vino eccezionale in un contesto educativo e coinvolgente».

Le cantine

Il festival consente agli enoturisti di visitare le cantine - Foto Facebook/Consorzio Franciacorta

Su tutto il territorio, saranno invece una cinquantina le cantine che apriranno le loro porte ai visitatori, che potranno passeggiare tra i vigneti, visitare le strutture storiche e moderne, e incontrare i produttori per approfondire la loro conoscenza del Franciacorta. Durante il festival, sono previsti eventi di degustazione, permettendo agli appassionati di assaporare una vasta gamma di Franciacorta, dalle cuvée più classiche alle riserve più pregiate. Ogni cantina offrirà un’esperienza unica, con degustazioni guidate e approfondimenti sulle tecniche di vinificazione.

Non solo cantine

Il festival non è comunque solo un’occasione per gustare ottimi vini, ma anche per vivere diverse attività legate al cibo, alla cultura e allo stare insieme. I ristoranti parteciperanno attivamente all’evento, proponendo menu speciali in abbinamento ai vini Franciacorta. Ogni piatto sarà studiato per esaltare le caratteristiche uniche del vino, creando un’esperienza gastronomica completa.

Dentro la tre giorni anche visite guidate ai monumenti storici, mostre d'arte, concerti, attività sportive e all’aria aperta. Sarà possibile partecipare a laboratori di cucina, showcooking e incontri con chef rinomati che condivideranno segreti e ricette della tradizione locale. L’elenco di tutte le iniziative, con relative prenotazioni, è disponibile su www.franciacorta.wine.