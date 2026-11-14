Festini in casa a Fornaci con la «Super coke»: arrestato noto pusher

Il suo appartamento, situato in una bella e antica palazzina del quartiere Fornaci a Brescia, era già finito nel mirino di Polizia locale e Forze dell’ordine qualche settimane fa. A settembre l’uomo, bresciano sulla sessantina, era stato arrestato perché trovato in possesso di Mdpv, conosciuta nelle strade con il nome di «Super coke», un potente stimolante spesso inserito nel contesto del chemsex. Insomma, una sostanza psicoattiva sintetica – che arriva a costare anche 200 euro al grammo – usata anche per aumentare le prestazioni sessuali. Ed è con 6 grammi di Mdpv che ieri gli agenti della Polizia locale hanno arrestato il pusher.
L’attività
Gli agenti della Polizia locale sono risaliti all’uomo a una mirata attività investigativa, partita anche dalle numerose segnalazioni dei cittadini residenti in zona, esasperati dal continuo andirivieni di clienti e dai rumori molesti che la sera si sentono in quell’appartamento.
Gli agenti hanno monitorato a lungo la zona e al momento giusto, quando due clienti stavano uscendo – uno di loro custodiva la droga all’asciutto in barattolo –, sono entrati in azione, facendo irruzione nell’appartamento. All’interno hanno trovato un po’ di tutto – evidentemente era in corso un festino –, la droga e il materiale per confezionare le dosi. Tutto sequestrato.
La direttissima
Questa mattina l’uomo, che aveva già l’obbligo di firma in caserma ai carabinieri per il precedente arresto, è stato portato in Tribunale: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti i domiciliari.