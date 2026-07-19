Feste all'aperto d’estate a Capriano: il Comune invita le associazioni

Capriano del Colle scommette sull’estate della comunità. Con una delibera di Giunta il Comune apre gratuitamente i propri spazi pubblici fino al 30 settembre, invitando associazioni e organizzatori a trasformarli in luoghi di incontro, cultura e partecipazione. L’iniziativa punta a favorire socialità, vivibilità e sostegno al commercio locale. Sono, infatti, ben cinque le aree pubbliche comunali messe gratuitamente a disposizione di associazioni, enti e organizzatori privati per animare l’estate con eventi, manifestazioni e attività culturali, ricreative, sportive e sociali aperte alla cittadinanza.
Quali zone
«L’iniziativa – spiega il sindaco Stefano Sala – punta a favorire proposte dedicate alle famiglie, ai minori e agli anziani, con l’obiettivo di rendere il paese ancora più vivo durante i mesi estivi». Le aree individuate sono cinque. Nella frazione di Fenili Belasi saranno disponibili il parco Bambini del Mondo e il parco Gallo. A Capriano, invece, potranno essere utilizzati lo stadio comunale, il parco dei Ronchi e il parco pubblico di via Madonna della Neve. Chi fosse interessato a organizzare un’iniziativa dovrà presentare la domanda compilando il modulo predisposto dal Comune. L’assegnazione degli spazi, tuttavia, non sarà automatica. «Ovviamente – precisa il sindaco, ideatore dell’iniziativa – non è previsto alcun diritto automatico all’assegnazione dello spazio. Le richieste che perverranno saranno esaminate e approvate dalla Giunta».
Obiettivi
Sono diversi gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire con questo provvedimento. Innanzitutto favorire occasioni di aggregazione e socialità nel periodo estivo, offrendo ai cittadini nuove opportunità di incontro e partecipazione. Allo stesso tempo, la disponibilità degli spazi pubblici consentirà di rendere il territorio comunale maggiormente fruibile da parte dei residenti, valorizzando parchi e aree verdi come luoghi di comunità. Non meno importante è l’aspetto economico e sociale dell’iniziativa. «Attraverso un calendario diffuso di eventi – conclude Sala –, il Comune punta a sostenere il commercio di vicinato, incentivando la presenza di cittadini nelle diverse zone del paese, e a rafforzare il ruolo del tessuto associativo locale, riconoscendone il valore nella promozione della vita comunitaria».