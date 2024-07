Al via la Festa di Liberazione a Bovezzo con tanti dibattiti sull’attualità

Rifondazione comunista apre domani sera, al Parco urbano 2 aprile di Bovezzo, la consueta Festa di Liberazione, che proseguirà fino al 5 agosto.

Saranno tanti i dibattiti serali nei quali si discuterà dei principali temi d’attualità come il premierato e l’autonomia differenziata, le liste d’attesa in sanità e la guerra in Medio Oriente.

Si comincia domani sera, alle 20, con la presentazione del libro «La trappola nazista e la fine del comandante Raffaele Menici» di Alberto Panighetti e si prosegue alle 21.30 con «Sanità -Lombardia Si - Cura?» con Antonino Cimino di Medicina Democratica Brescia e Giovanna Capelli, responsabile Sanità di Prc Lombardia: sarà l’occasione per fare il punto sulla sanità nella nostra regione e per rilanciare il tema degli sportelli sulle liste d’attesa organizzati da Rifondazione. «Ne avremo uno anche alla libreria della festa», spiega Fiorenzo Bertocchi, segretario provinciale di Rifondazione comunista.

Sempre domani sera si terrà una pastasciuttata antifascista in ricordo di quella organizzata il 25 luglio 1943 dai fratelli Cervi a Campegine. Il 29 luglio, alle 21, è in programma il dibattito «Il diritto di chiamarsi Palestina», una riflessione su quello che sta succedendo in Medio Oriente e «Ribadiremo il convinto no alla guerra», sottolinea Bertocchi.

Il 30 luglio, alle 21, ci sarà l’incontro «Intelligenza artificiale, nuove tecnologie, lavoro, ambiente», con Sergio Bellucci dell’Università per la Pace dell’Onu. Il 31 luglio, alle 21, con il dibattito «La chiamavano democrazia» si parlerà anche di premierato e autonomia differenziata.

L'1 agosto, nella serata organizzata dal gruppo di donne di Rifondazione comunista, la Falce e la luna, con «La libertà delle donne è civiltà», si affronteranno i temi della violenza di genere e di come reimpostare la società sul rispetto delle differenze di genere.

Infine il 5 agosto ci sarà la presentazione del libro di Dino Greco, «Il bivio». Durante la festa sarà attivo anche uno stand per la raccolta firme del referendum contro l'autonomia differenziata. Non mancheranno musica e stand gastronomici.