Autonomia, i rischi per il referendum

È minacciato principalmente dal quorum, che difficilmente sarà raggiunto

Difficile prevedere grandi affluenze ai seggi - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

La raccolta di firme per il referendum abrogativo delle norme sull’Autonomia differenziata è stata promossa dai sindacati e da quasi tutte le forze politiche d’opposizione. Sono state inoltre già depositate in Cassazione le firme dei quattro quesiti con i quali la Cgil vuole abrogare la disciplina sui licenziamenti del Jobs act, le norme che hanno liberalizzato i contratti a termine e che limitano la responsabilità solidale negli appalti in caso di incidente. Autonomia differenziata, è iniziata