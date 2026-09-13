Festa grande a Bogliaco per la Children wind cup

La ventesima edizione della manifestazioneorganizzata dall’Abe ha riunito bambini e ragazzi famiglie, volontari e istituzioni per una giornata di festa tra barche, spettacoli e iniziative in piazza

Franco Mondini 13 settembre 2026 2 ' di lettura

Fotogallery 11 foto La ventesima edizione della Children wind cup Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Children Wind CupBogliacoGargnano Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...