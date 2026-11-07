Festa per i giovani a Castelcovati annullata: hanno risposto in 8 su 180

L’iniziativa era in programma oggi. «Un’occasione mancata», lo sfogo della sindaca Fabiana Valli, che parteciperà a un aperitivo con gli otto 18enni e 19enni che hanno aderito

Emma Crescenti 07 novembre 2026 1 ' di lettura

Una veduta aerea di Castelcovati - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti festagiovaniannullamentoCastelcovati Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...