Festa per i giovani a Castelcovati annullata: hanno risposto in 8 su 180

La festa organizzata dal Comune di Castelcovati per i 18enni e i 19enni del paese non si farà e non per il maltempo. Dei 180 invitati hanno risposto presente solo in otto, costringendo l’Amministrazione ad annullare l’iniziativa in programma per questa sera, sabato 7 novembre, al centro sportivo. «Un’occasione mancata» è lo sfogo della sindaca Fabiana Valli, che non nasconde la delusione di fronte alla scarsissima partecipazione dei giovani all’iniziativa, un momento di incontro, condivisione ma anche di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale e dell’educazione civica che ha mosso numerose realtà tra forze dell’ordine e associazioni locali.
Le iniziative previste
All’evento era prevista la partecipazione della Polizia di Stato e della Polizia Stradale di Chiari, con tanto di pullman azzurro, e ancora la Polizia locale, la Protezione civile e la Croce bianca di Chiari. Tra simulazioni guida, esercitazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare e momenti informativi legati alla prevenzione la manifestazione sarebbe dovuta essere un momento importante per piantare il seme della consapevolezza e del volontariato nelle nuove generazioni, seguito da una serata di intrattenimento tra apericena e dj set.
L’aperitivo
C’era proprio tutto, tranne l’elemento essenziale: gli invitati, i ragazzi e le ragazze (classe 2007 e 2008) di Castelcovati. «È un’occasione mancata per questi 180 ragazzi per riunirsi, divertirsi, apprendere e condividere buone pratiche di sicurezza e sani valori comunitari», commenta il primo cittadino ringraziando la macchina organizzativa e tutti coloro che – al di là dell’epilogo – si sono messi a disposizione, compresi gli sponsor il cui contributo verrò reimpiegato in altre azioni a favore dei giovani. Ma se il grande evento è annullato, si festeggerà comunque in piccolo: un aperitivo tra sindaca e gli 8 giovani che hanno aderito.