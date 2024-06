Festa di laurea al teatro Grande per 300 studenti della Cattolica di Brescia

È stato il giorno della «Festa di laurea» dell’Università Cattolica di Brescia, cerimonia di consegna dei diplomi di laurea a 300 dei 600 studenti proclamati dottori tra maggio 2023 e aprile 2024.

Un pomeriggio di festa al Teatro Grande per la comunità della sede bresciana, apertasi però nel ricordo dell’ex rettore Franco Anelli, scomparso lo scorso 23 maggio, omaggiato con un lungo applauso del teatro. Sul palco, divisi per facoltà, sono saliti tutti i 300 neo-laureati, per ritirare l’agognata pergamena di laurea. Alla fine della cerimonia, lo scenografico rito del lancio in aria del «tocco», il copricapo dei laureati, sulla scalinata del Grande.

«Siete parte fondamentale della città, è anche grazie alla vostra energia che Brescia guarda al futuro con speranza», ha detto la sindaca di Brescia Laura Castelletti. Dal coordinatore delle strategie di sviluppo della Cattolica di Brescia Mario Taccolini il saluto dell’Ateneo: «Con voi raggiungiamo i 27mila laureati dall’apertura della sede bresciana. Costituite un prezioso e fecondo patrimonio, sulle cui orme cammineranno i giovani che si iscriveranno quest’anno».