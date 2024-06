«Ad Maiora», il lancio del tocco di 1000 laureati dell’Università di Brescia

I mille «tocchi» accademici scagliati in aria questa sera da altrettanti neolaureati dell’Università degli Studi di Brescia, tra l’emozione di amici e parenti, sono la manifestazione plastica di gioie e fatiche che trovano sfogo per aprirsi, è l’auspicio, «verso cose più grandi».

Ad Maiora, augurio usato in tutto il mondo per i neo-dottori, è il titolo della cerimonia che l’università statale cittadina da otto anni organizza per consegnare virtualmente ai propri nuovi laureati magistrali e triennali l’agognato diploma. Un rito ispirato all’anglosassone Commencement Day, quest’anno ospitato causa maltempo al chiuso del Brixia Forum invece che a Campo Marte come consuetudine.

La cerimonia, trasmessa in diretta da Teletutto, si è svolta oggi dalle 19 in un clima di solennità e commozione, con intermezzi musicali del Chorus Universitatis Brixiae diretto dal maestro Silvio Baracco, con le voci di coristi del Conservatorio.

In apertura del suo discorso il rettore dell’Università di Brescia Francesco Castelli ha ricordato come l’Ateneo si avvicini ormai verso i «60mila laureati dalla sua fondazione nel 1982», ma ha anche espresso un pensiero a «chi non ha avuto la forza o le possibilità economiche per finire». Nell’augurare il meglio ai nuovi laureati, Castelli si è poi soffermato sulle sfide che li attendono, come il clima, le guerre, le nuove tecnologie, ma anche sul ricordo della pandemia e sul valore sociale della laurea: «Il titolo di dottore è importante – ha detto – ma non basta: mi auguro che abbiate acquisito il miglior valore che la vita universitaria può dare, l’amicizia e il confronto. Le sole nozioni non bastano in un mondo in così rapido cambiamento. La giusta ricerca del successo non vi faccia dimenticare l’etica della comunità».

Gli ha fatto eco il rettore dell’Università degli Studi di Bergamo Sergio Cavalieri, sul palco per testimoniare il legame tra le due città un anno dopo la Capitale della cultura: «L’università non è solo docenza – ha detto –, ma anche la fisicità del vivere insieme». Futuro e comunità intrecciate anche nel saluto della sindaca di Brescia Laura Castelletti: «La città è orgogliosa di voi. Abbiamo speranza nella vostra capacità di guardare avanti con ottimismo».

Neolaureati

A prendere la parola per i laureati è stata le neo-dottoressa in Biotecnologie Xhahysa Besjana, che dalla sua vicenda familiare di genitori venuti in Italia da un altro Paese «per dare ai loro figli opportunità migliori, tra lo studio», ha ricordato come «non tutti i ventenni nel mondo hanno le nostre stesse opportunità». A nome di tanti, ha espresso poi l’auspicio perché venga data attenzione alla «salute mentale degli studenti» e la preoccupazione per un mondo del lavoro fiaccato dalla precarietà: «Mi auspico che i sacrifici di questi anni vengano riconosciuti nelle nostre carriere: la laurea non è un punto d’arrivo ma d’inizio».

I diplomi, per ovvi motivi, non sono stati fisicamente consegnati a tutti, ma solo a 50 laureati con lode nell’anno accademico 2021/2022, in rappresentanza di tutti i colleghi. Sul palco anche alcuni tra i primi laureati UniBs, saliti sul palco per festeggiare il proprio quarantesimo di laurea, conseguito nel 1983. A introdurli il presidente dell’associazione Alumni Michele Lancellotti: «Se qualche successo ho ottenuto – ha detto – è grazie al fato di aver fatto l’Università di Brescia».