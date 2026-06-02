Festa della Repubblica, a Roma anche una delegazione bresciana

Alla tradizionale parata del 2 giugno di questa mattina per celebrare la Festa della Repubblica (che quest’anno coincide con l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana) c’era anche una delegazione bresciana. Ad aprire la sfilata sono stati infatti 280 rappresentanti dei Comuni italiani e tra loro c’era anche il vicesindaco di Brescia, Federico Manzoni , che ha rappresentato la città durante la manifestazione nella capitale.

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Manzoni ha preso parte alla delegazione di Anci Lombardia presente all’evento e ha incontrato il presidente di Anci nazionale, Gaetano Manfredi. Oltre a lui c’erano anche la sindaca di Sale Marasino, Chiara Turelli, e il sindaco di Alfianello, Matteo Zani.