Festa alla pasticceria Chantilly di Lumezzane con Iginio Massari

La pasticceria Chantilly di Lumezzane è diventata... storica. Il riconoscimento all’attività, che il prossimo anno compirà 50 anni, è arrivato nei giorni scorsi con la cerimonia alla Camera di commercio. La Chantilly è l’unica pasticceria in Valtrompia a essere citata nella guida del Gambero Rosso dal 2013. Ma nel corso del tempo sono stati collezionati numerosi altri riconoscimenti.

A inizio settembre sono stati anche conclusi i lavori di abbellimento e ristrutturazione che hanno dato un nuovo volto alla realtà. «L’attività è stata aperta nel 1975 dalla mamma Agnese Durosini - racconta Barbara Renica, figlia di Luciano -. Io lavoro dal 1992, anno in cui i miei genitori hanno cambiato sede, rimanendo però fedeli a Lumezzane. Nella produzione artigianale giornaliera di prodotti da forno freschi sono stati aggiunti quelli di piccola pasticceria, torte farcite e prodotti salati».

Con il passare del tempo è stato fatto un altro passo avanti, con l’apertura nel 1996 di un nuovo locale, aggiungendo anche la caffetteria. Tre anni dopo si aggiungono nell’attività anche la figlia Silvana e il genero Ugo Sanvitti. Nel 2009 i genitori raggiungono la pensione, ma le figlie e il genero proseguono l'attività con molta tenacia e voglia di innovazione.

Lo scorso 7 settembre si è tenuta una grande festa con la presenza di Iginio Massari per i locali ristrutturati.

«La ristrutturazione eseguita - commenta il neoassessore al commercio Rocco Ferraro - non è stato solo un miglioramento estetico, ma un investimento nella qualità e nell’eccellenza che hanno sempre contraddistinto questa pasticceria. Il suo successo è il risultato di passione, impegno, dedizione: valori che sono alla base del commercio locale e che contribuiscono a rendere il nostro territorio un luogo vivace e attrattivo. Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere attività come questa, che rafforzano il tessuto economico e sociale della nostra città. Vanno ringraziati i proprietari per aver creduto in questo progetto e per aver contribuito, con il loro lavoro, a rendere più bella e accogliente la nostra comunità».