Le 98 nuove attività storiche nel Bresciano: la cerimonia di consegna

Attività storiche con 40 anni di attività ininterrotta, capaci di rimanere in piedi davanti a crisi economiche, innovazione, ricambio generazionale, Covid, e-commerce. Regione Lombardia ha conferito a luglio il riconoscimento a 607 negozi di cui 98 nel Bresciano (10 in più rispetto allo scorso anno), ampliando così l’albo regionale a ben 3.909 realtà. Oggi in Camera di Commercio a Brescia la consegna dei riconoscimenti.

La cerimonia di consegna

Nel video qui sotto, a partire dalle 15, potete seguire la cerimonia di consegna in diretta, condotta dalla giornalista Clara Camplani di Teletutto.

Cerca le attività storiche bresciane

Come detto sono 98 i negozi, le botteghe e i locali riconosciuti sul nostro territorio, dalla città alla provincia. Attraverso la tabella che vi proponiamo potete scoprire quali sono e dove si trovano.