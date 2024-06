Iginio Massari si aggiudica l’ex casinò di Gardone Riviera: sarà tempio della ristorazione

Simone Bottura

Il maestro pasticciere trasformerà l’edificio in un punto di riferimento per enogastronomico per il lago di Garda

2 ' di lettura

L'ex Casinò di Gardone Riviera - © www.giornaledibrescia.it

La famiglia Massari, marchio internazionale dell’alta pasticceria, si è aggiudicata la concessione dell’ex casinò di Gardone Riviera, messa bando dal Comune. Il team del bresciano Iginio Massari, il «Maestro dei Maestri pasticcieri», insedierà dunque un nuovo ramo d’azienda nell’edificio, che è uno dei luoghi simbolo della Belle Époque gardonese, edificato in stile liberty nel 1908, dove si tenevano concerti e feste e si giocava alla roulette agli albori dell’industria turistica benacense. Il pr