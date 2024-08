Ferragosto: controlli straordinari dei carabinieri, anche in elicottero

Controlli straordinari da parte dei carabinieri di Brescia per garantire maggiore sicurezza ai cittadini nella settimana di Ferragosto. Dalla città ai laghi, dalla pianura alla montagna, l’Arma, con il supporto dei reparti operativi, ha intensificato l’attività di prevenzione e vigilanza nei centri abitati, nei luoghi di aggregazione e su tutte le arterie stradali, particolarmente trafficate in questi giorni di agosto.

«Per l’occasione – ha detto il maggiore Ermanno Soriano, comandante della Compagnia dei carabinieri di Brescia – abbiamo messo sul campo un dispositivo rafforzato di controlli, con il supporto dei reparti operativi, la motovedetta sul lago di Iseo e il controllo aereo». Per i controlli e il supporto aereo ai militari impiegati sul territorio, è stato previsto l’impiego di un velivolo del Nucleo Elicotteri di Orio al Serio (Bergamo), che in questi giorni sorvolerà e pattuglierà la terra ferma ed i laghi.

Controlli straordinari dei Carabinieri in città a Ferragosto - © www.giornaledibrescia.it

Controlli straordinari dei Carabinieri in città a Ferragosto - © www.giornaledibrescia.it

Controlli straordinari dei Carabinieri in città a Ferragosto - © www.giornaledibrescia.it

Gli interventi

Nell’ambito di questi servizi, i carabinieri hanno arrestato 56enne, gravemente indiziato di aver rubato un’e-bike ad una turista tedesca e denunciato in stato di libertà un 35enne sorpreso in possesso di 45 grammi di hashish e marijuana. Quanto ai controlli stradali cinque persone sono state sorprese alla guida in stato di ebbrezza.

I controlli sono volti anche alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori in tutta la provincia e prevenire i furti in abitazione. «Colgo l’occasione – conclude il maggiore Soriano – per rivolgermi alla popolazione più anziana e in particolare a quelli rimasti soli in questi giorni. Se qualcuno dovesse presentarsi alla vostra porta o telefonare a casa, non consegnate denaro né oggetti di valore a nessuno. Chiamate il 112 perché noi siamo sempre disponibili non solo per intervenire, ma anche solo per un consiglio».