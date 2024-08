Ferragosto a Brescia tra parchi e musei

Brescia a Ferragosto sfodera tutte le sue bellezze. E chi non si è messo in viaggio per la gita o il ponte ferragostano, si è goduto la città, più quieta e silenziosa, meno trafficata e caotica del solito.

Le aree verdi cittadine hanno ospitato parecchia gente. In tanti hanno trascorso parte della giornata cercando il fresco sotto gli alberi al parco Gallo e al parco Ducos. Affollati i tavolini sia per un pic-nic o anche solo per scambiare qualche parola, ma c’è stato anche chi ha preso il sole sdraiato sull’erba, oppure ha camminato a spasso con il proprio cane. Il Colle Cidneo è stato una delle scelte preferite, dove molti bresciani si sono ritrovati per una visita al Castello cercando magari un po’ più di ristoro dalla calura di queste giornate.

Buona la presenza anche nei musei cittadini, gratuiti per tutto il mese di agosto per i residenti di città e provincia. Molti turisti si sono visti tra i visitatori del Santa Giulia e del Capitolium, i resti di Brixia Romana.

Leggi anche I grandi capolavori a Brescia che sarebbe un gran peccato non vedere

Tra musica e cinema

Trascorsa la giornata, per chi decide di restare in città anche stasera continua la rassegna del cinema Eden d’estate, con film ed eventi al parco del Viridarium al museo di Santa Giulia.

Alla cascina Margherita in Maddalena appuntamento con il djset più le iniziative organizzate nei quartieri. L’associazione «Vivere insieme» con il Consiglio di quartiere di Chiesanuova e l’oratorio, ha organizzato musica e una cocomerata alle 20.30 all’oratorio di San Filippo Neri. Senza dimenticare la Festa di Radio Onda D’Urto, che stasera ha in programma il concerto dei Kaos & dj Craim.