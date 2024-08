I grandi capolavori a Brescia che sarebbe un gran peccato non vedere

Nelle sedi museali civiche e al Museo Diocesano sono conservati lavori di maestri dell’arte classica e contemporanea come Raffaello, Canova e Vezzoli

Il Cristo Redentore Benedicente di Raffaello: si trova in Pinacoteca - Foto © www.giornaledibrescia.it

A Brescia ci sono piccoli capolavori di Raffaello, di Hayez e di Canova, un Isgrò e un paio di Pistoletto. Non solo: la città ospita un buon numero di opere davvero imperdibili non solo per bresciane e bresciani, ma per tutti coloro che abbiano un po’ a cuore l’arte figurativa. A Brescia c’è parecchio da fare anche ad agosto Ad agosto musei gratis Agosto può essere il mese giusto per approfittarne: i musei civici gestiti da Fondazione Brescia Musei sono aperti con orario regolare e soprattutto s