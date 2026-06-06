Fermato sul lungolago di Desenzano, finisce in carcere a Brescia

Nei giorni scorsi al Commissariato di Desenzano del Garda la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino romeno 40enne, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali.
Gli agenti lo hanno fermato sul lungolago durante i controlli del territorio per microcriminalità. Aveva un ordine di carcerazione della Procura di Udine per cumulo pene: 4 mesi di reclusione per violazioni delle norme sugli stranieri.
Dopo l’identificazione in Commissariato è stato portato a Canton Mombello a Brescia per scontare la pena.
Il Questore Paolo Sartori ha disposto l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale. L’espulsione dall’Italia scatterà dopo che avrà scontato la condanna.