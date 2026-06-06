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Fermato sul lungolago di Desenzano, finisce in carcere a Brescia

Un 40enne romeno senza fissa dimora è stato bloccato dal Commissariato. Deve scontare 4 mesi di reclusione per violazioni delle norme sugli stranieri
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Un'auto della Polizia a Desenzano - Foto © www.giornaledibrescia.it
Un'auto della Polizia a Desenzano - Foto © www.giornaledibrescia.it

Nei giorni scorsi al Commissariato di Desenzano del Garda la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino romeno 40enne, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali.

Gli agenti lo hanno fermato sul lungolago durante i controlli del territorio per microcriminalità. Aveva un ordine di carcerazione della Procura di Udine per cumulo pene: 4 mesi di reclusione per violazioni delle norme sugli stranieri.

Dopo l’identificazione in Commissariato è stato portato a Canton Mombello a Brescia per scontare la pena.

Il Questore Paolo Sartori ha disposto l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale. L’espulsione dall’Italia scatterà dopo che avrà scontato la condanna.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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