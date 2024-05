Ferisce un uomo al collo con un coltello, fermato 47enne

Tentato omicidio ieri sera in un negozio di barbiere di via Corsica, a Brescia. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri un 47enne pachistano avrebbe colpito con una lama al collo il titolare del negozio, un suo connazionale di 32 anni prima di fuggire. L'immediato allarme e la precisa descrizione dell'aggressore fornita alle pattuglie ha permesso ai carabinieri di rintracciare e fermare l'aggressore poco distante.

Non sono ancora chiari i motivi della lite: il 47enne sarebbe entrato nel negozio attorno alle 21 e dopo aver parlato per qualche minuto con il barbiere lo avrebbe colpito al collo con una lama prima di allontanarsi. Il ferito, trasferito in codice rosso alla Poliambulanza, sarebbe per fortuna fuori pericolo.