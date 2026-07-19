Farmacie comunali di Desenzano, marchio unico e incentivi al personale

Un nuovo marchio per rendere più riconoscibili le farmacie comunali e un sistema di obiettivi collegato anche a incentivi per il personale. La Giunta comunale ha approvato due delibere che tracciano un nuovo passaggio nel percorso di sviluppo di «Dass», l’azienda speciale che gestisce le farmacie Dal Molin e Le Grezze.
Cosa cambia
La prima novità riguarda l’identità delle due sedi. Via libera, infatti, alla registrazione del marchio «Pharma Desenzano», destinato ad affiancare le denominazioni storiche delle farmacie comunali. L’obiettivo è dotare la rete di un’immagine coordinata e facilmente riconoscibile, uniformando la comunicazione e rafforzando la presenza sul territorio anche in vista dello sviluppo dei nuovi servizi e del progetto di e-commerce annunciato nei mesi scorsi. Nelle intenzioni del Consiglio di amministrazione, il marchio dovrà rafforzare anche l’identità comune delle due farmacie, rendendo più immediata la riconoscibilità del servizio comunale pur mantenendo le caratteristiche delle singole sedi.
La seconda delibera introduce, invece, gli indirizzi per un sistema di valutazione delle performance del personale. Tra gli obiettivi individuati figurano l’aumento del fatturato rispetto all’anno precedente, la riduzione dei prodotti scaduti, l’incremento delle vendite di cosmetici e articoli di profumeria e l’attivazione di strumenti di fidelizzazione della clientela, come una fidelity card. Il raggiungimento dei risultati potrà essere premiato con incentivi economici, secondo criteri che saranno definiti attraverso la contrattazione decentrata. Il sistema sarà basato su obiettivi misurabili, monitoraggio continuo e valutazione finale dei risultati, con l’obiettivo di migliorare le performance dell’azienda e coinvolgere maggiormente il personale nel raggiungimento dei traguardi fissati.
L’operazione
Le due decisioni arrivano a poche settimane dall’approvazione del bilancio 2025, chiuso con il miglior risultato dalla nascita di Dass, e si inseriscono nel percorso di crescita avviato negli ultimi anni. Dopo gli investimenti sulle due sedi e il consolidamento dei conti, l’azienda punta ora a rafforzare la propria organizzazione interna e l’immagine con cui si presenta ai cittadini.
Oltre al rinnovo della farmacia delle Grezze, con nuovi spazi dedicati ai servizi sanitari, Dass sta infatti lavorando al potenziamento della presenza digitale e a un’identità sempre più riconoscibile, mantenendo il ruolo delle farmacie comunali come presidio sanitario di prossimità.